Sept ans de prison requis contre l'un des suspects de l'affaire Pichal

Le ministère public a requis lundi une peine de sept ans de prison devant le tribunal correctionnel d'Anvers contre B.D. (36 ans), l'un des hommes interpellés en compagnie de l'ex-animateur radio Sven Pichal l'été dernier. L'homme doit répondre de possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur des enfants et de viol sur deux mineurs âgés de 14 et 16 ans au moment des faits.