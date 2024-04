Six ans de prison requis pour plusieurs agressions sexuelles sur cinq mineures d'âge

Le parquet a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi six ans de prison contre un prévenu poursuivi pour plusieurs scènes d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur cinq mineures âgées de moins de 16 ans, de détention et diffusion de fichiers de violences sexuelles sur des mineurs et pour avoir facilité la consommation de cannabis à deux de ses victimes âgées de 13 ans.