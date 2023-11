Six mois de prison requis pour des saluts et chants nazis lors d'une cérémonie funéraire

Le ministère public a requis une peine de 6 mois de prison lundi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi contre Andy S., Pascal P. et Aurélien S. Le trio est poursuivi pour approbation de génocide et incitation à la haine raciale lors d'un enterrement organisé pour une personne "adoratrice" du 3e Reich et de l'idéologie nazie au crématorium de Gilly et ensuite au cimetière de Dampremy. Les deux premiers prévenus ne contestent pas les faits, en affirmant ne pas avoir voulu inciter à la haine.

Le 17 octobre 2018, les trois prévenus ont participé aux funérailles d'une personne "adoratrice" du 3e Reich et de l'idéologie nazie. Selon le ministère public, Aurélien S., Pascal P. et Andy S. ont effectué des chants et des saluts nazis lors de la cérémonie. "Les vidéos qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux ont permis de les identifier. C'est une problématique sociétale", a rappelé le substitut. Pascal P. affirme avoir commis le salut nazi "vu que tout le monde faisait le geste." Andy S., lui, conteste par contre avoir tenu le rôle d'organisateur des funérailles du défunt.

La Ville de Charleroi et Unia (institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l'égalité en Belgique) sont constituées parties civiles. "En agissant de la sorte, les trois hommes ont marqué leur adhésion au nationalisme radical et approuvé l'antisémitisme, le racisme et la Shoah", a expliqué la Ville de Charleroi. Le parquet a requis une peine de 6 mois de prison contre les trois prévenus, dont Aurélien S. absent et jugé par défaut.