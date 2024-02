Six mois de prison requis pour utilisation de faux CST délivrés par un médecin liégeois

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis, mercredi, des peines de prison de six mois et des amendes de 1.600 euros à l'encontre d'une série de personnes qui ont fait usage de faux certificats de vaccination, délivrés par un médecin de Liège. Les certificats étaient utilisés pour générer des Covid Safe Tickets (CST) et contourner les restrictions relatives au coronavirus, comme l'ont reconnu plusieurs des prévenus.