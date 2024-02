Suspension préventive de l'administrateur paroissial de Wavre-Sainte-Catherine

La suspension est préventive et restera en vigueur jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit prononcée sur la culpabilité ou l'innocence de l'intéressé. L'affaire a été confiée à la justice et aux autorités ecclésiastiques de Rome. La suspension prévoit également que le prêtre ne résidera plus sur le territoire des paroisses de Wavre-Sainte-Catherine qui lui ont été confiées.

Dans son communiqué, l'archevêque a réitéré ses excuses "à toutes les victimes d'abus dans l'Église catholique" et s'est dit "profondément honteux". Il a également déclaré qu'il ne ferait "aucune autre communication" sur cette affaire "dans l'intérêt de l'enquête".