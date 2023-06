Talya, 8 ans, tuée par deux chiens: la police est venue récupérer Iron à la SPA pour l'euthanasier

Quant au chien confisqué par le premier jugement, il sera euthanasié dans le cas où il serait récupéré par la condamnée.

Selon la SPA, la police de La Louvière s'est présentée vendredi au refuge où le chien a été recueilli il y a plus de deux ans, après les faits. L'objectif était de "faire exécuter un arrêté du bourgmestre visant à rendre l'Amstaff à sa propriétaire, la maman de Talya, et à l'euthanasier". "Nous n'avons même pas eu le droit de prendre connaissance correctement de cet arrêté qui, selon nous, ne contenait pas les éléments liés aux rapports positifs réalisés par des experts comportementalistes sur le chien en 2021 et en 2023", a indiqué le représentant de la SPA. "L'arrêté dit que la maman de la fillette, qui a été reconnue coupable mardi d'homicide involontaire et condamnée à de la prison avec sursis, peut récupérer "son chien" pour le faire euthanasier", a souligné Gaëtan Sgualdino. "La SPA La Louvière, aidée d'avocats, s'est opposée à cette restitution et encours des poursuites pour cette opposition".

La SPA de La Louvière a décidé d'introduire un recours en extrême urgence devant le Conseil d'Etat en suspension d'un arrêté du bourgmestre local, a indiqué vendredi Gaëtan Sgualdino, porte-parole de cette société protectrice des animaux. Le recours est relatif au chien "Iron", un des chiens impliqués dans le décès.