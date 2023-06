Un "incident" s'est produit entre deux ministres du gouvernement fédéral

La réunion du comité ministériel restreint s'est terminée mercredi soir par un "incident" entre les vice-premiers ministres Vincent Van Quickenborne (Open Vld, libéraux flamands) et Frank Vandenbroucke (Vooruit, socialistes flamands), ce dernier s'étant emporté "verbalement et physiquement".

Les versions divergent sur ce qui s'est passé exactement. L'une parle d'"agression verbale et physique" à cause de Vandenbroucke, qui aurait saisi les bras de Van Quickenborne et aurait poussé l'intéressé contre le mur. Une autre source a qualifié cette version d'exagérée: si un bras a été saisi, il n'est pas question d'un corps à corps.

Le porte-parole de M. Vandenbroucke a confirmé qu'il y a eu une discussion au sujet des suppléments d'honoraires. À un moment donné, M. Van Quickenborne s'est levé alors que M. Vandenbroucke était encore en train de parler. Le second s'est également levé lui-même et a attrapé son collègue libéral par le bras.

Entre-temps, M. Vandenbroucke s'est excusé. M. Van Quickenborne a confirmé à l'Agence Belga qu'"il y a eu un incident", sans donner plus de détails. "Je n'en parlerai pas à la légère. Nous sommes en train d'en discuter", a-t-il déclaré. Dans le même temps, le libéral estime qu'il est "dans l'intérêt de tous que nous dépassions cet incident et que nous gardions la tête froide". "Nous sommes confrontés à des semaines de décisions importantes. Réduire les impôts pour les travailleurs, prolonger les centrales nucléaires et réformer les pensions", a-t-il ajouté.