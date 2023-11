Taxe pour seconde résidence à la Côte: Coxyde obtient gain de cause en appel

La taxe que lève la commune balnéaire de Coxyde sur les résidences secondaires a été validée par la cour d'appel de Gand. Le but de cette taxe est d'agir sur la pression immobilière pour attirer de nouveaux habitants permanents, ainsi que pour investir dans le logement social.

À la mi-juin 2020, les propriétaires de résidences secondaire à Coxyde se sont vu réclamer un montant de 1.168 euros. Leur contestation a échoué une première fois devant le tribunal de première instance de Bruges, mais ils se sont pourvus en appel.

"Le fait que cette taxe vise également à financer des investissements dans le logement social et abordable confirme l'objectif de la commune de rendre possible l'occupation permanente par le biais de la taxe, non seulement en encourageant les propriétaires à louer leur logement à une personne qui s'inscrit à la commune, mais aussi en fournissant des logements abordables", peut-on lire dans l'arrêt de la cour d'appel.