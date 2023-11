Trafic de drogues en Famenne: neuf personnes inculpées

Les policiers de la zone Famenne-Ardenne ont exécuté une quinzaine de perquisitions ces derniers mois, et plus particulièrement ces 8 et 9 novembre, avec l'appui des polices locales de Lesse & Somme, Condroz-Famenne, SECOVA et Seraing-Neupré, de maîtres-chiens de la police fédérale et des douanes et accises.

Le trafic de stupéfiants s'étend aux alentours de Marche-en-Famenne, Hotton, Durbuy et Rochefort. Suite à l'analyse des nombreux éléments d'enquête recueillis dans le cadre de ces dossiers, neuf personnes ont été inculpées par le juge d'instruction, dont trois ont été placées sous mandat d'arrêt.