Trente mois de prison requis pour des violences envers son ex-compagne

Le parquet a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Verviers une peine de 30 mois de prison et de 800 euros d'amende à l'encontre d'un jeune homme suspecté de deux scènes de coups sur son ex-petite amie mais aussi de harcèlement à son encontre. Le prévenu, né en 1996 et qui comparaissait détenu, doit aussi répondre de faits de rébellion et outrages à agents, alors que le 16 janvier dernier les policiers de la zone Fagnes ont été mobilisés à cinq reprises pour des interventions le concernant.