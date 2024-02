Trois ans de prison pour une prévenue qui arnaquait les chauffeurs de taxi namurois

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé lundi une peine de prison de 3 ans et une arrestation immédiate à l'encontre d'une prévenue condamnée pour escroquerie et abus de confiance.

Née en 1989, la prévenue qui comparaissait le 15 janvier devant le tribunal correctionnel de Namur a été condamnée à 4 ans de prison en décembre 2023, pour escroqueries et abus de confiance. Elle faisait opposition.

La prévenue était connue de tous les chauffeurs de taxis namurois, qui se partageaient son portrait-robot. Et pour cause: elle en avait fait ses victimes préférées. Accro à la cocaïne, cette mère de deux enfants parvenait à ne pas payer ses courses, mais en plus, à soutirer de l'argent aux chauffeurs, demandant de l'aide, par exemple pour langer ou nourrir ses enfants, présents lors des larcins. Une soixantaine de préventions justifient la peine sévère qui a été prononcée par défaut à son encontre fin 2023. Près de 16.000 euros ont été dérobés à une des victimes.