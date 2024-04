Trois blessés dans une école au Pays de Galles, une personne interpellée

Le Premier ministre gallois Vaughan Gething (travailliste) a quant à lui évoqué une "période profondément inquiétante pour l'école, les familles et la population locale".

"Les écoles devraient être un endroit sûr, pour apprendre et découvrir. Il est profondément triste et bouleversant qu'aujourd'hui enseignants et élèves aient vu cette sécurité voler en éclat à cause d'un événement violent", a réagi le chef des conservateurs gallois, Andrew R. T. Davies.