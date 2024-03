Trois blessés lors d'une importante bagarre à Schaerbeek

Trois personnes ont été blessées lors d'une importante bagarre survenue mercredi soir dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. L'une des trois victimes a été blessée à la tête, mais aucune d'entre elles n'est en danger de mort. La cause et les circonstances de la rixe ne sont pas encore claires mais il n'y aurait aucun lien avec les récentes tensions entre les communautés kurde et turque, selon la zone de police locale Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).