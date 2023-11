Trois jeunes Palestiniens blessés par balle aux Etats-Unis

Deux des victimes sont dans un "état stable" tandis que la troisième "souffre de blessures plus sérieuses", est-il précisé.

La guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions à travers le pays, et a donné lieu à une hausse des actes antisémites et islamophobes.

"Nous sommes dévastés par cette nouvelle terrifiante que nos enfants aient été ciblés et se soient fait tirer dessus", ont réagi les familles des victimes dans un communiqué à l'institut spécialisé sur le Moyen-Orient IMEU.

"Nous demandons aux forces de l'ordre de mener une enquête rigoureuse, et notamment de traiter l'agression comme une agression motivée par la haine", poursuivent-ils.