Trois peines différentes, dont une de 15 ans, requises à l'encontre de Kamel A.

Le ministère public a longuement procédé à la lecture de plusieurs extraits des conversations de Kamel A. avec ses complices. "L'implication de monsieur A. est claire dans ces conversations", a affirmé le procureur. Il est chargé d'un rôle dirigeant. Ce n'est pas la personne la plus haut placée, mais il donne des instructions."

Le sexagénaire est l'un des principaux prévenus du procès Encro, relatif à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Les écoutes menées sur son téléphone montrent des contacts avec plusieurs prévenus importants du dossier, notamment Eridan M. G., Joachim B. ou encore Abdelwahab G.

Et l'accusation de rappeler que lors des perquisitions menées aux quatre adresses du prévenu et de sa femme, Naïma A., également inquiétée dans ce dossier, de l'argent liquide en grande quantité et un vaste laboratoire de faux documents avaient été découverts.

En cavale, Kamel A. continue d'organiser des trafics entre l'Amérique Latine et l'Europe. "Je le considère comme un des organisateurs des importations, de la gestion des labos et des exportations", a expliqué le parquet.

Après avoir rappelé que l'homme avait déjà été condamné à cinq ans de prison pour des faits de même nature, le ministère public a requis une peine de 15 ans pour avoir dirigé une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. Dix-huit mois de prisons ont également été demandés pour détention d'armes prohibées et 3 ans pour l'implication de Kamel A. dans le laboratoire de faux documents.