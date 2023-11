Trois personnes arrêtées dans le cadre d'un trafic d'être humains depuis Froyennes

En mars, cinq Irakiens, dont deux enfants de 4 et 7 ans, avaient été retrouvés dans un conteneur réfrigérant à Zeebrugge. Ils semblaient être victimes d'un trafic d'êtres humains. A peine un mois plus tard, toujours dans le port brugeois, une famille irakienne, dont une femme et un enfant de 3 ans, ont été découverts. Le convoi provenait de la région de Tournai et avait pour destination le Royaume-Uni.

L'enquête de la police de la navigation a révélé que la bande de trafiquants opérait depuis le parking de Froyennes, le long de l'E42. Deux Kurdes âgés de 34 et 40 ans y ont été appréhendés la semaine dernière. Ils comparaitront mardi devant la chambre du conseil de Bruges. Un Irakien de 34 ans a été interpellé aux Pays-Bas dans le cadre de la même enquête. Son extradition a été requise.