Trois personnes blessées à la suite d'un accident à Roux

Trois personnes, dont une plus sérieusement, ont été blessées dimanche en début d'après-midi à la suite d'un violent accident impliquant au total cinq véhicules rue des Alliés à Roux (Charleroi, Hainaut), a indiqué peu avant 19h00 la police de Charleroi confirmant une information publiée par plusieurs médias.

La police de Charleroi a été avisée d'un important accident de la route dimanche peu après 13h00 à Roux. Sur place, cinq véhicules sont en cause et trois personnes ont été blessées. "Il y en a deux dans une Fiat Abarth et la conductrice d'une Toyota Aygo est sérieusement blessée", a précisé la zone de police locale en fin de journée.

La route a été fermée à la circulation, le temps de l'intervention des secours.