UE: mariage forcé, adoption illégale et exploitation de la GPA reconnus "eurocrimes"

Les députés européens ont adopté mardi une nouvelle loi qui criminalise au niveau européen le mariage forcé, l'adoption illégale et l'exploitation de la maternité de substitution (ou gestation pour autrui, GPA).

À la quasi-unanimité (563 voix contre 7 et 17 abstentions), ils ont adopté une loi élargissant le champ d'application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains, au-delà de l'exploitation du travail et de l'exploitation sexuelle.

Mariage forcé, adoption illégale et exploitation de la GPA sont reconnues comme "eurocrimes", c'est-à-dire des crimes particulièrement graves et de dimension transfrontalière. L'Union européenne a ainsi la compétence de fixer des règles minimales pour leur définition.