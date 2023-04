Un Airbus A400M endommagé au sol par un véhicule à Melsbroek

"Une plateforme élévatrice motorisée a accroché un carénage de train d'atterrissage d'un A400M", a indiqué le service de presse de la Défense dans une brève déclaration.

"L'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident. Plusieurs pistes sont possibles : erreur de manipulation, équipement défectueux, etc. L'évaluation des dommages et des méthodes de réparation sont également en cours en collaboration avec l'industrie", a ajouté la Défense.