Un ancien membre du Vlaams Belang condamné pour incitation à la haine via Facebook

Un ancien membre du parti d'extrême droite Vlaams Belang, M.E. (62 ans), a été condamné par le tribunal correctionnel de Tongres à une peine de prison de 14 mois et à une amende de 1.600 euros. L'homme, qui vit désormais en Hongrie, a été jugé coupable d'avoir diffusé via les réseaux sociaux des vidéos racistes appelant à la violence contre les personnes musulmanes et juives. Sa compagne de l'époque a également été condamnée à six mois de prison et à 800 euros d'amende.