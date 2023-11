Un an après le meurtre du policier bruxellois Thomas Monjoie, un hommage lui est rendu: "Depuis, le commissariat a été renforcé"

Parmi les gens présents à cette première cérémonie, on pouvait retrouver un certain nombre de policiers. "La cérémonie s'est tenue, comme le voulait la police, à l'abri des regards et des caméras", explique notre journaliste sur place, Emmanuel Dupond.

Une commémoration officielle est organisée à 14h30 afin de rendre hommage à la mémoire du policier Thomas Monjoie, tué il y a un an jour pour jour. Cependant, une première cérémonie, plus intime, a déjà eu lieu ce matin.

Une centaine de policiers sont venus se recueillir et ont découvert une plaque commémorative en hommage aux victimes de cette attaque du 10 novembre 2022. "Une cérémonie plus officielle aura lieu cette après-midi en présence du Premier ministre Alexander De Croo et des ministres de l'Intérieur et de la Justice", précise-t-il.

Thomas Monjoie, c'était un jeune policier de 29 ans, victime d'une attaque au couteau alors qu'il patrouillait non loin de l'endroit où ses collègues se sont recueillis. Son coéquipier avait été blessé. L'auteur de cette attaque était connu des services de police et avait été arrêté.

Cette affaire a fait beaucoup de bruit. Un an plus tard, est-ce que des leçons ont été tirées ? "Le commissariat a été renforcé", explique Olivier Slosse, chef de corps de la Zone de Police de Bruxelles-Nord. "Les trois communes qui forment notre zone de police ont contribué au budget pour cela. Au niveau des leçons que nous avons apprises, 12 domaines ont été identifiés et sur lesquels on travaille désormais".