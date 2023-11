Un avocat risque trois ans de prison pour avoir aidé des criminels du milieu de la drogue

Le ministère public a requis lundi devant le tribunal correctionnel d'Anvers une peine de trois ans de prison, dont un avec sursis, et une amende de 8.000 euros à l'encontre d'un avocat poursuivi pour participation à une organisation criminelle, violation du secret professionnel et abus de droit. Selon le procureur, il a prêté main forte à des criminels du milieu de la drogue.

Le prévenu leur transmettait des informations tirées de dossiers criminels et s'occupait de trouver des avocats pour des compagnons détenus. Il a parfois servi d'intermédiaire pour un ancien avocat et ancien collègue qui, dans un dossier distinct, risque cinq ans de prison pour des faits similaires.

Le dossier à l'encontre de cet avocat est une conséquence de l'enquête sur le service de messagerie cryptée Sky ECC. Le prévenu a été identifié en tant que "Kafka" dans des conversations qu'il a eues avec des trafiquants de stupéfiants entre octobre 2020 et février 2021. Le procureur a cité près de quatre conversations qui, selon lui, montrent que l'avocat était leur "homme de paille".

Le procureur a requis une peine avec sursis partiel, tenant compte de son jeune âge. La défense, pour sa part, a plaidé le vice de procédure ou, à défaut, une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Un frère de l'avocat est également jugé avec lui. Ce dernier, qui se faisait appeler "Pedro de Niro", aurait envoyé des photos et des fichiers textes à son frère via la messagerie Sky ECC. Selon l'accusation, cela montre que le deuxième prévenu était aussi impliqué dans ces affaires. Le parquet a requis 15 mois de prison et 800 euros d'amende pour participation à une organisation criminelle. La défense plaide l'acquittement.

Le jugement est attendu le 3 janvier prochain.