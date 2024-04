Un Belge, soupçonné d'être lié au crime organisé, interpellé à Madrid avec un fusil d'assaut et des gilets pare-balles

Ce jeune de 25 ans, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités belges pour une affaire de vol, séquestration et homicide, a été arrêté dans une gare routière de la capitale espagnole, a indiqué la police sur le réseau social X.

Un citoyen belge, soupçonné d'être lié au crime organisé, a été interpellé mardi avec un fusil d'assaut et des gilets pare-balles dans un bus à Madrid alors qu'il s'apprêtait à se rendre en France, a-t-on appris mercredi auprès de la police.

Interrogée par l'AFP, une source policière a précisé que cette affaire n'avait "rien à voir avec le terrorisme", en évoquant la piste du "crime organisé" et du "trafic de drogue". Selon la police, le jeune homme "arrivait de Malaga", dans le sud de l'Espagne, et s'apprêtait à se rendre "en France" en prenant un autre bus. "Il avait dans sa valise deux armes et des munitions", a-t-elle écrit sur X.

D'après la source policière, l'une des armes était un fusil d'assaut. Le fugitif, qui disposait également de "gilets pare-balles", souhaitait "apparemment se rendre à Nantes", dans l'ouest de la France, a précisé cette source.

Selon la radio Cadena Ser, il aurait acheté ses armes à Marbella, cité balnéaire luxueuse du sud de l'Espagne prisée par les trafiquants de drogue internationaux, et régulièrement touchée par des règlements de compte.