"Un des plus importants trafiquants de cocaïne": le baron de la drogue "Dikke Nordin" dans un avion vers la Belgique

Condamné en Belgique à 40 mois de prison

A Anvers, l'intéressé, âgé de 36 ans, a grandi dans le quartier anversois "den Dam", d'où son surnom de "Dikke Nordin van den Dam". Il a été condamné en Belgique à 40 mois de prison avec sursis, mais a pris la fuite vers Dubaï en 2016 après le jugement.

Depuis plusieurs années, le parquet d'Anvers tente de mettre la main sur ce fugitif, suspecté dans plusieurs autres dossiers relatifs à d'importants transports de cocaïne vers le port d'Anvers, ou pour des attaques dans les milieux de la drogue. L'homme aurait géré un vaste trafic et commandité des attaques à distance, entre autres à l'aide de la messagerie cryptée Sky ECC.

Les Émirats veulent collaborer

Il avait été arrêté une première fois à Dubaï sur demande de la justice belge en 2020, puis relâché, avant une nouvelle incarcération l'année dernière. "Les Émirats arabes unis ont longtemps été un paradis pour les criminels, beaucoup d'autres suspects y ont fui", affirme le ministre Paul Van Tigchelt. Mais "l'extradition prouve que les Émirats veulent collaborer. On parle ici d'un des plus importants trafiquants de cocaïne de notre pays, dont on réclame l'extradition depuis quatre ans".