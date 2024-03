Qui est "Dikke Nordin", le baron de la drogue qui va être extradé vers la Belgique?

"Ça fait 4 ans que la justice anversoise demande l’extradition de ce suspect", dit Paul Van Tigchelt, le ministre de la Justice. "C’est donc un signal très important. Nous n’acceptons aucune impunité. Et sûrement pas pour les hauts responsables. Ils doivent être poursuivis et punis."

Il risque 20 ans de prison

Nordine El Hajjioui , va devoir comparaître ici, devant les juges anversois. Il risque jusqu’à 20 ans de prison ferme. Il est le deuxième expatrié vers la Belgique par les Émirats arabes unis dans ce dossier de trafic de drogue. Il y a trois ans, les deux pays ont signé une convention d’extradition. "Les Émirats ont une liste de 23 personnes", dit le ministre. "Fin de l’année dernière, il y a eu une première extradition. La deuxième, nous l’espérons rapidement. Et il y en a donc encore une vingtaine et notre message est clair, on ne va pas laisser tomber et les chasser. Pas d’impunité."