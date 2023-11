Un deuxième décès à la suite de l'accident sur le ring intérieur à Zaventem

La chauffeure a subi un alcootest et un test salivaire qui se sont révélés négatifs. Selon la police, ses déclarations concordent avec la façon dont les véhicules ont été trouvés sur les lieux de l'accident. C'est pour cette raison que le parquet n'a pas nommé d'expert en circulation.

"Dans la voiture, il y avait trois hommes", a précisé Sabine Lievens. Le passager sur la banquette arrière, un homme de 39 ans sans adresse connue en Belgique, ne portait pas sa ceinture et a été éjecté du véhicule. Il a atterri sur la berme centrale et est mort sur le coup. Le conducteur, âgé de 57 ans et originaire d'Evere, et le second passager ont dû être désincarcérés par les pompiers.

Le second passager est décédé lundi dans l'après-midi, a ajouté le parquet.