Un homme interpellé la semaine dernière à Bruxelles avec une arme de guerre chargée

La police bruxelloise a interpellé mercredi dernier un homme qui circulait avec une arme de guerre chargée dans son véhicule. De la drogue et une paire de chaussures ensanglantées ont été retrouvées à son domicile, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo.

"Un suspect a été interpellé le 1er novembre à l'issue d'un contrôle de police à Ixelles", explique une porte-parole du parquet. "Au cours de ce contrôle, la police a constaté que le véhicule était muni d'une fausse immatriculation. Il est apparu par après que la voiture en question avait été volée. A bord, les policiers ont découvert une arme de guerre chargée, plusieurs coups de poing américains, et des sprays lacrymogènes. Le suspect a été arrêté et mis à la disposition du parquet."

Une perquisition menée le jour même a permis de mettre la main sur des munitions, des stupéfiants et une paire de chaussures ensanglantées. Le parquet a sollicité un juge d'instruction qui a placé l'individu sous mandat d'arrêt pour détention et transport d'armes prohibées, transport d'arme à feu chargée de munitions et détention illicite de stupéfiants en vue de la vente, en association.