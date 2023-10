Un livreur a vu l'attaque terroriste à Bruxelles: "Il a commencé à tirer et j’ai eu très peur", témoigne Assadoullah

Il est 19h quand Assadoullah est venu chercher une commande qu’il devait livrer. Il se trouvait à ce moment-là près du boulevard d’Ypres. C’est là qu’il a vu un homme accroupi, vêtu d’une veste orange en train de charger une arme de guerre.

Il arrivait en vitesse et il a commencé à tirer sur eux

Un peu perdu et ne sachant pas comment réagir, le chauffeur a continué son boulot et a effectué sa livraison. Quelques minutes plus tard, il est revenu à son poste de livraison et a vu le tireur en action. Il nous raconte ce qu’il a vu . "Il était avec un gilet orange et il avait une cagoule. Il était cagoulé. Il arrivait en vitesse et il a commencé à tirer sur eux. Après, il est parti".