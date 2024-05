Vase Ming volé au musée de Mariemont: les voleurs interpellés à Roubaix après un piège de la police

"Trois individus sont entrés par effraction et ont dérobé cette pièce majeure des collections du Musée et d'une valeur inestimable, acquise par Raoul Warocqué en 1912 à la suite de son voyage diplomatique en Chine et classée comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles", expliquait le musée le 21 avril dernier.

Plus d'un mois plus tard, le mystère est résolu. Selon Le Parisien, deux hommes ont été interpellés à Roubaix par la police judiciaire de Lille suite à une demande de rançon envoyée au musée. Le montant demandé était de 2 millions d'euros. Deux autres personnes ont également été arrêtées en Belgique.