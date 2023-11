Un mort et deux blessés dans une collision sur le ring intérieur à Zaventem

Le ring intérieur de Bruxelles a été fermé lundi pendant deux heures environ en raison d'un accident grave entre une voiture et un camion, survenu vers 4h15 à hauteur de Zaventem, a fait savoir le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). L'accident qui s'est produit peu après la sortie 3/Zaventem luchthaven (aéroport), a fait un mort et deux blessés, ont précisé les services de secours.

D'après la conductrice du poids lourd, la voiture avait emprunté la bretelle de sortie avant que l'automobiliste ne revienne sur sa décision et décide brusquement de revenir sur le ring.

Le passager qui se trouvait sur la banquette arrière, un homme de 39 ans, sans adresse connue en Belgique, ne portait pas sa ceinture et a été éjecté du véhicule. Il a atterri sur la berme centrale et est mort sur le coup. Le conducteur et le second passager ont dû être désincarcérés par les pompiers. Ils ont tous deux été emmenés à l'hôpital. Agé de 57 ans et originaire d'Evere, l'automobiliste est entre-temps hors de danger.