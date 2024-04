Un prévenu explique avoir été "roulé" par l'un des dirigeants du trafic

Le prévenu a raconté qu'il était arrivé en Belgique en 1989 parce que son pays, la Colombie, était devenu "invivable sous Pablo Escobar". Il a ensuite longuement expliqué au tribunal sa carrière d'entraîneur de football, avant d'en arriver à ses dernières activités professionnelles, liées à la culture et à la vente de cannabis légal (CBD). Il a affirmé avoir été approché par un individu, qui est l'un des principaux prévenus de ce dossier, pour être son associé dans ce "business". Il a soutenu qu'il ne savait pas qu'il ne s'agissait que d'une couverture pour un trafic de drogue.

Selon l'enquête, le principal prévenu en question possédait en effet une plantation de cannabis légale en Grèce, subsidiée par le gouvernement, et l'a détournée. Il apparaît que cet homme détenait aussi des sociétés à Chypre et à Dubaï et qu'il avait investi dans le commerce de charbon, probablement pour blanchir l'argent du trafic de drogue.