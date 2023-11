Un projet pilote pour une meilleure prise en charge des victimes de violences à Bruxelles

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles lance un projet pilote pour une meilleure prise en charge des victimes de violences intrafamiliales et sexuelles, intitulé "Lawyer Victim Assistance", en collaboration avec le barreau et le parquet de Bruxelles, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

Les policiers de terrain seront désormais amenés à remettre aux personnes subissant des violences intrafamiliales et sexuelles un formulaire, qui rassemblera "les coordonnées nécessaires et les démarches à effectuer pour bénéficier d'une consultation gratuite auprès d'un avocat, si la victime le souhaite". Ce document sera disponible en cinq langues: français, néerlandais, allemand, anglais et arabe.

Grâce à ce nouveau projet, les partenaires ambitionnent d'améliorer la prise en charge des victimes. "Le barreau de Bruxelles veillera à ce que la victime qui le souhaite puisse, dans un très bref délai, obtenir une consultation gratuite auprès d'un avocat afin d'être éclairée sur ses droits et apprécier l'opportunité d'une action en justice", peut-on lire dans le communiqué. "Une trentaine d'avocats ont déjà été formés spécifiquement afin d'assister les victimes de manière appropriée et qualitative."