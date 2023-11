Un suspect arrêté pour un cambriolage suivi d'un viol dans une habitation bruxelloise

Un individu a été arrêté à la suite d'un cambriolage et d'un viol commis mercredi à l'aube dans une habitation de la rue du Marronnier à Bruxelles, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Nieuwsblad. Le suspect a été arrêté peu de temps après les faits, puis il a été inculpé par un juge d'instruction de vol avec violence ou menace, avec effraction, la nuit et avec arme, ainsi que de viol et de port d'arme par destination.

Une femme a été tirée de son sommeil, mercredi vers 05h30, par un bruit à l'intérieur de chez elle, rue du Marronnier à Bruxelles. Elle s'est trouvée nez à nez avec un cambrioleur et était seule au moment des faits. L'individu était entré dans l'habitation en brisant une fenêtre.

Il s'est montré très agressif et a menacé, battu et violé la victime avant de saccager le logement et de voler un certain nombre d'objets. Lorsqu'il a finalement quitté la maison, la victime a elle-même appelé la police.