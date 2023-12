Un tribunal ordonne la réouverture des écluses en Flandre

Un groupe de bateliers lésés par la fermeture avait introduit une procédure en référé afin de faire lever les actions de blocage. Des centaines de navires sont coincés et les bateliers craignent les retombées économiques du mouvement. Certains ne peuvent pas quitter leur embarcation en raison de la grève et ne peuvent donc pas récupérer leurs enfants à l'école. Les réserves d'eau potable diminuent.

Le trafic maritime à destination et en provenance des ports flamands est chahuté depuis lundi, lorsqu'ont débuté les actions syndicales dans plusieurs écluses du nord du pays. Le personnel de celles-ci critique le projet de réforme du statut du personnel au sein de l'administration flamande.

Le tribunal a ordonné une réouverture "temporaire et rapide". L'agence devrait donc organiser à partir de 16h00 une réouverture en bloc de quatre heures consécutives. Samedi, à 16h00 également, un autre créneau devra être dégagé, de huit heures d'affilée cette fois.

De Vlaamse Waterweg doit également fournir d'ici samedi 16h00 un planning détaillé au tribunal et aux avocats des bateliers, reprenant clairement les écluses qui seront ouvertes et à quel moment.

Un temps menées en front commun, les actions ne sont plus soutenues que par le VSOA/SLFP et l'ACOD/CGSP. Ces deux organisations indiquaient cependant vendredi qu'elles étaient en concertation avec la ministre flamande des Affaires intérieures, Gwendolyn Rutten. Cette dernière est déjà parvenue à un accord avec le syndicat chrétien, plus tôt dans la semaine.