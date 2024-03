Une adolescente de 15 ans agressée sexuellement dans un train: la police lance un appel à témoins

L'agression est survenue entre 11h08 et 11h37. L'adolescente, qui se sentait suivie et peu à l'aise, a souhaité se cacher dans les toilettes du train quand elle a été attrapée par le cou par un homme. Ce dernier a commencé à embrasser sa victime et à la toucher de manière brutale.

La jeune fille a réussi à se dégager et s'est installée dans un autre wagon. L'homme l'a suivie et a continué à la harceler. La victime a finalement pu prendre son GSM pour appeler la police.

L'agresseur est descendu à la gare de Bruxelles-Nord et a frappé sur la vitre du train, avant de quitter les lieux.

Le suspect est âgé de 25 à 30 ans et s'exprimait en français. Il est de corpulence normale et mesure 1m85. Le jour des faits, il avait une crête noire et les cheveux rasés sur les côtés. Il avait une voix grave et sentait l'alcool et la marijuana. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu, un pull noir, un bodywarmer foncé et des chaussures noires.