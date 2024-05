Un homme acquitté du viol d'une femme rencontrée sur Tinder à Anvers

Un homme a été acquitté lundi par le tribunal correctionnel d'Anvers du viol d'une femme rencontrée sur l'application de rencontre Tinder. Sur son profil, le prévenu avait utilisé les photos d'une autre personne, laissant croire à la femme qu'elle discutait avec un homme musclé et barbu d'origine italienne.

Les faits remontent au 9 novembre 2018 dans la soirée. L'homme et la femme se sont rencontrés dans le magasin du prévenu situé à Anvers. La femme avait reçu pour instruction par le biais d'une messagerie de verrouiller la porte d'entrée et de se bander les yeux. Après avoir eu un rapport sexuel avec son rendez-vous, elle a retiré le bandeau et découvert un homme qui ne ressemblait pas aux photos postées sur le profil Tinder.

La femme, qui s'est sentie trompée, a dénoncé un viol. Le parquet a également estimé que le prévenu avait utilisé une ruse, empêchant ainsi la femme d'exprimer un consentement valable. Le parquet avait requis une peine de deux ans de prison.