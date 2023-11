Une grève bientôt chez Brussels Airlines? "Le personnel de cabine vise les vacances de Noël"

Les représentants des stewards et hôtesses avaient déposé jeudi dernier un préavis de grève à durée illimitée prenant effet à partir de ce 23 novembre. Ils dénonçaient le non-respect de certaines conventions collectives de travail, et notamment le fait que la direction de la compagnie aérienne a récemment outrepassé la consultation de la délégation syndicale avant de publier les horaires du personnel. Les travailleurs déploraient également que les conventions salariales conclues au moment de la restructuration de 2020, lors de laquelle près de 1.000 personnes sur environ 4.000 avaient dû quitter l'entreprise, sont toujours en vigueur alors que la compagnie a récemment signalé un retour aux bénéfices.

ACV Puls/CNE-CSC, ACLVB/CGSLB et BBTK/Setca demandent également le respect des conventions signées, notamment en ce qui concerne le mécanisme de promotion du personnel au poste de chef de cabine. Ces organisations pointent aussi le refus de la direction de discuter de l'élaboration d'un règlement de travail et le non-respect de la loi fédérale concernant le droit à la déconnexion.

Le secrétaire permanent de la CNE prévient qu'il s'agit là d'une "première salve", en guise d'avertissement. Il exhorte la compagnie à revenir à la table des négociations avec des propositions "plus sérieuses" que celle de se rencontrer ce vendredi, comme cela est prévu, afin que les syndicats puissent y expliquer leurs doléances. Ce sont en effet des revendications sur lesquelles les représentants du personnel bataillent depuis plusieurs mois et qui sont donc connues, s'étonne le syndicaliste.

En soirée jeudi, la confusion régnait cependant sur la nature de l'action syndicale début décembre alors que le représentant du BBTK/Setca, Olivier Van Camp, précise que la manœuvre n'était pas menée en front commun. "Nous avons introduit un préavis de grève, mais offrons aussi à la direction une marge de négociation pour discuter et répondre à nos revendications", a fait part le syndicaliste socialiste. Didier Lebbe de la CNE confirme pourtant que la décision a bien été prise en front commun lors d'une réunion l'après-midi à laquelle ont participé "toutes les couleurs et tous les régimes linguistiques".

Dans la foulée du dépôt du préavis de grève, le transporteur Brussels Airlines s'était dit surpris par l'annonce des syndicats, plusieurs revendications n'ayant, selon lui, jamais été mises sur la table auparavant. L'entreprise avait également affirmé avoir toujours respecté ses obligations légales et entendait poursuivre sur cette voie. Mercredi, on avait par ailleurs appris qu'après le personnel de cabine, ce sont les pilotes de la compagnie qui avaient à leur tour déposé un préavis de grève, là aussi en front commun syndical. Leurs actions seront, elles, couvertes à partir du 11 décembre. Dans une réaction, la direction de Brussels Airlines avait indiqué rester "optimiste et déterminée" à trouver des solutions et donc à éviter des actions des pilotes.