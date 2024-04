Une mesure de sursis plaidée à l'encontre d'un prévenu en aveu pour trafic de drogue

L'avocat a commencé sa plaidoirie en rappelant au tribunal que son client était en aveu d'avoir trempé dans un trafic de stupéfiants. Cet ancien joueur de football professionnel Albanais vivait dans un appartement à Anderlecht et n'était "pas arrivé en Belgique par hasard", selon ses propres termes. Il a joué le rôle de "nourrice" pour l'organisation criminelle, en gardant dans cet appartement des stocks de drogue et d'argent liquide.

"Mon client prend ses responsabilités", a plaidé Me Vljahen. "Il a expliqué ce à quoi il a participé et quel était son rôle. Tout ce qui concerne les laboratoires (de transformation de la cocaïne) ne le concerne pas. Il n'avait pas non plus de téléphone Sky (relié au réseau crypté Sky ECC)".