Une personne a agressé et blessé un contrôleur de train samedi à Liège, indique en soirée le parquet de Liège. Le suspect a été interpellé.

Les faits se sont produits samedi dans un train entre Ans et Liège. Un homme de 22 ans a refusé de payer son ticket de train et s'en est pris au contrôleur. Le travailleur de la SNCB a été blessé et a une incapacité temporaire de travail de 30 jours.

L'auteur sera déféré dimanche au parquet de Liège.