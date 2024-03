Une usine de contrefaçon démantelée à Gilly: les douaniers saisissent 12 millions de cigarettes

A Gilly, la fabrique illégale comportait une ligne de séchage, une ligne de production, une ligne d'emballage ainsi que des chambres et un espace de vie pour 9 personnes. Près de 13 millions de cigarettes des marques Marlboro Blue, Compliment et Rothmans ont été saisies, ainsi que 4.800 kg de tabac coupé. Les paquets de cigarettes trouvés portaient principalement des inscriptions anglaises. Un camion contenant environ 7.140 kg de tabac a également été saisi.

Les douaniers ont détruit toute l'installation des machines. "On fait appel une société spécialisée. Le tabac, lui, est ramené sous escorte dans un entrepôt sécurisé en vue de sa destruction", ajoute Sébastien Dehaye.

"Aujourd'hui, nous avons trouvé pas moins de 12 millions de produits finis, mais il doit y avoir beaucoup plus. C'est l'analyse qui pourra le dire en fonction notamment des emballages de tabac qui sont vides maintenant. On va alors pouvoir comptabiliser ce qui a été produit ici sur place", indique Sébastien Dehaye, responsable enquête pour les douanes.

Au total, près de 23 milliards de cigarettes, 4.800 kg de tabac coupé et 15.120 kg de tabac brut ont été saisis lors de cette journée d'action. Les droits éludés (accises, accises spéciales et TVA) dépassent 10,5 millions d'euros, précise le SPF Finances.

Des perquisitions ont par ailleurs été effectuées dans des entrepôts situés à Ransart, La Louvière et Montignies-sur-Sambre, ainsi que dans plusieurs maisons particulières à Châtelet.

Neuf personnes ont été arrêtées, dont huit ressortissants ukrainiens et un ressortissant portugais. L'an dernier, six sites de production et 16 entrepôts de cigarettes illégales avaient été démantelés. C'est la première fois cette année que les douanes belges démantèlent un site de production.