Vague d'interpellations à la suite de soupçons de fraude dans la construction

Au total, les enquêteurs ont réalisé 46 perquisitions, principalement dans des domiciles à Bruxelles, mais aussi dans le Brabant flamand, en Flandre orientale et à Seraing. Une vingtaine de personnes ont été interpellées.

Selon L'Écho, l'enquête autour de ce dossier a été ouverte en juillet 2020 et concerne des faux documents remis par des ressortissants roumains et moldaves afin de travailler sur de nombreux chantiers privés de construction en Belgique. Les enquêteurs estiment avoir mis à jour une filière négrière visant du dumping social sur ces chantiers. Plus d'une centaine d'ouvriers seraient concernés.

Des personnes soupçonnées de corruption publique et privée ont également été interpellées. Des fonctionnaires de communes belges devraient par ailleurs être interrogés ce mardi concernant l'obtention de documents d'identité à l'égard de membres de l'organisation criminelle visée.