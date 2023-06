Bain de foule sur la Grand-Place de Bruxelles pour les couples royaux belge et néerlandais

Les couples royaux belge et néerlandais ont pris le temps, mardi après-midi, d'interagir avec les spectateurs rassemblés sur la Grand-Place de Bruxelles. Pendant 15 minutes, les rois Willem-Alexander et Philippe et les reines Máxima et Mathilde se sont octroyés un véritable "bain de foule" dans le cadre de la visite d'État néerlandaise de trois jours.