"De nombreux paysans sont trop pauvres": la reine Mathilde réclame un revenu décent pour les cacaoculteurs

La reine Mathilde a appelé, lundi, tous les acteurs prenant part au sommet international sur le cacao (World Cocoa Conference) à Bruxelles à tout mettre en oeuvre pour assurer un revenu décent aux agriculteurs locaux. Outre les raisons sociales et économiques plaidant en faveur d'un climat prospère pour les producteurs, la Reine estime que "l'argument le plus fort est peut-être d'ordre moral".

Pour la reine Mathilde, il s'agit certes de réduire la pauvreté, mais les enjeux sont aussi sociaux et environnementaux. "Les prix et la durabilité sont les deux faces de la même médaille", relate la Reine. "Tous les parents du monde veulent donner la meilleure éducation possible à leurs enfants, tous les paysans du monde savent combien ils dépendent de la nature et de la biodiversité. Mais beaucoup sont trop pauvres et se voient obligés d'envoyer leurs enfants aux champs plutôt qu'à l'école, ou de déboiser plutôt que de protéger la forêt", illustre-t-elle.

La place des femmes

Mathilde entrevoit également de nombreux domaines où le rôle et les compétences des femmes "pourraient être mieux reconnus et valorisés, que ce soit dans la production même du cacao, dans les traitements post-récolte ou dans la commercialisation".