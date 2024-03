Barack Obama invité par le roi Philippe au château de Laeken

L'ancien président américain Barack Obama a été invité dimanche au château de Laeken pour une rencontre avec le roi Philippe et la princesse Elisabeth, a indiqué le Palais royal sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Ce n'est pas la première fois que l'ex-président des États-Unis rencontre le roi Philippe. Le souverain des Belges avait accueilli Barack Obama au Palais royal en 2014, dans le cadre d'une visite d'État puis d'une participation au sommet du G7.

Barack Obama est attendu dimanche en fin d'après-midi au Studio 100 Pop-Up Theatre, à Puers-Saint-Amand (Anvers), à l'occasion d'une conférence baptisée "An Evening With President Barack Obama", en prélude au festival technologique Supernova, organisé par Flanders Technology and Innovation (FTI).