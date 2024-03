La nouvelle photo officielle de la princesse Kate manipulée

Le palais de Kensington a publié dimanche une photo manipulée de la princesse Kate, une anomalie qui a conduit l'AFP et d'autres grandes agences de presse à dépublier ce cliché, première image officielle diffusée depuis l'opération de la princesse mi-janvier.

Après avoir relayé la photo fournie par le palais, les agences Associated Press (AP), Reuters et AFP ont pris la décision de la dépublier.

"Il est apparu que l'image fournie par le palais de Kensington aujourd'hui (dimanche) de Kate et de ses enfants a été modifiée. Elle a en conséquence été retirée du service AFP et ne doit plus être utilisée d'aucune façon", a indiqué l'AFP.

"Un examen plus approfondi a révélé que la source a manipulé l'image d'une façon qui n'est pas conforme aux standards d'AP en matière de photo", a de son côté détaillé l'agence américaine, qui a été la première à retirer la photo de ses fils.