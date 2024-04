La princesse Éléonore souffle ses 16 bougies

La princesse est le quatrième enfant du couple royal. Éléonore a une soeur, la princesse héritière Élisabeth âgée de 22 ans, et deux frères aînés, les princes Gabriel (20 ans) et Emmanuel (18 ans).

Éléonore étudie à l'International School of Brussels, une école internationale et privée où les cours sont dispensés en anglais. Elle joue du violon et est passionnée de ski, de voile et de tennis.