La princesse Elisabeth visite l'hôpital pour enfants Princesse Elisabeth à Gand

La princesse Elisabeth a visité ce matin l’hôpital pour enfants qui porte son nom à Gand. Ce centre hospitalier accueille des patients de moins de 15 ans ou de moins de 18 ans en cas de maladie chronique et donne la possibilité à leurs parents de passer la nuit avec eux.

L’établissement inauguré en 2011 propose non seulement des soins médicaux, mais aussi des installations et services adaptés aux plus jeunes, telles qu'une salle de jeux, une école et des après-midis récréatives. La Princesse s'informe de la situation de l'hôpital et de ses perspectives d’avenir. Elle y a rencontré des petits patients et le personnel soignant.