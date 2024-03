Le cacao doit gagner en durabilité, encourage la reine Mathilde

"Le cacao doit vraiment devenir plus durable: ce qui signifie sans déforestation, sans travail des enfants mais grâce à un labeur décent des producteurs", a plaidé la reine Mathilde mercredi soir, après sa visite en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. "C'est le message que j'ai entendu ici, et que je veux répercuter dans d'autres forums comme à la conférence mondiale du cacao", à Bruxelles le 22 avril, a encore annoncé la souveraine qui était présente dans le pays africain afin d'y défendre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

La reine Mathilde a visité mercredi matin une plantation de cacao coopérative à Méagui, une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le pays produit annuellement deux millions de tonnes sur les cinq millions de tonnes de cacao produites à l'échelle mondiale. Dans cette plantation, qui couvre 14.021 hectares et compte 3.061 producteurs, 8.000 tonnes de cacao sont cultivées par an. Mais la récolte de cette année sera néanmoins inférieure de 30% en raison des pluies tombées trop abondamment l'an dernier. Outre le changement climatique, la production souffre également des maladies et du vieillissement des arbres.

Mais les plus gros problèmes de la culture du cacao se situent ailleurs, à savoir dans la déforestation, le travail des enfants et la pauvreté. Celle-ci engendre encore d'autres problématiques en retour.