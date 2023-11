Le Palais royal au coeur d'une opération de communication malgré lui pour la sortie du film sur Napoléon

En octobre, un document pour le moins historique était mis en vente aux enchères. C'est effectivement Arenberg Auctions, maison de vente bruxelloise, qui proposait l'acte de vente empêchant la découpe du terrain du domaine de Laeken. Le domaine devait en effet être divisé en lots, avant qu'un certain Napoléon ne tombe amoureux du lieu… Et ne le sauve. Cet acte de vente date du 3 août 1804 et est signé par Napoléon himself. Il a été vendu le 14 octobre pour la modique somme de 6.250€, au lieu des 3.000€ estimés.

Mais qui a bien pu vouloir acheter ce document? Il s'agit de "Sony Pictures Belgium", qui n'est autre que le distributeur belge du film "Napoléon", le nouveau blockbuster de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix, qui sort sur nos écrans mercredi prochain. Après avoir acheté le document, le distributeur a annoncé qu'il l'enverrait au roi Philippe lui-même. De quoi se payer une belle opération de communication... mais l'histoire ne s'arrête pas là.