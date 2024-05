Le roi Albert a fait un malaise lundi dans le sud de la France: faut-il s'en inquiéter?

En début de semaine, le roi Albert a fait un malaise dans sa résidence du sud de la France. A l'aube de ses 90 ans, et déjà victime de plusieurs soucis de santé, la situation est-elle inquiétante pour l'ancien monarque? Réponse avec Alix Battard, journaliste spécialisée en royauté pour RTL info.

Le roi Albert a déjà été victime de plusieurs problèmes de santé. On lui connaît des problèmes cardiaques et plusieurs interventions chirurgicales. L'an dernier, l'ancien souverain a été hospitalisé pour cause de déshydratation. Ces raisons de santé ont été invoquée lorsque le Roi a abdiqué en 2013.

Que s'est-il passé?